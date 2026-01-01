Задържаха 18-годишен за кражби от магазини, павилиони и баничарници в Казанлък, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Три досъдебни производства по чл. 195 от Наказателния кодекс (за кражба) под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора са били започнати в Районното управление в Казанлък след получени сигнали в края на декември 2025 г. и в първите дни на януари тази година за взломни кражби от магазини и павильони (80 лв от магазин в Казанлък, 400 лв от баничарница в Казанлък и 60 лв от баничарница в Казанлък).

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като извършител на деянието е установен 18-годишен мъж, който е бил задържан за срок до 24 часа.