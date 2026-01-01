Крадец рани с нож мъж в Стара Загора, съобщиха от полицията.

На 28 април е подаден сигнал, че мъж, след взломяване на врата, е проникнал в барака в двора на имот и направил опит да отнеме вещи от помещението.

Той е бил забелязан от живущ на адреса 62-годишен мъж, който се опитал да го задържи.

Тогава извършителят го е наранил в дланта на ръката с нож, след което избягал.

Пострадалият е прегледан и е освободен за домашно лечение. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.