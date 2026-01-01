44-годишен мъж е задържан след опит за кражба в Казанлък, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 19 април около 23:30 часа от 38-годишен мъж, който забелязал как две лица дърпат оградна мрежа и влизат в двор на негов 74-годишен съсед.

Подалият сигнала излязъл от дома си и успял да залови единия от извършителите пред къщата, заедно с откраднатите вещи.

При пристигането на полицейския екип е установено, че задържаният е 44-годишен мъж. От него са иззети чувал с различни инструменти и предмети, както и детски велосипед с помощни колела.

По случая е започнато разследване под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора. Работата продължава.