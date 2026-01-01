16-годишно момче открадна чанта с пари от кола в Казанлък, съобщиха от полицията.

На 7 април, в 11:43 ч., в РУ-Казанлък на тел.112 е получен сигнал от 37-годишен мъж, че в града в жк "Изток", от незаключения му автомобил е извършена кражба на чантичката му, съдържаша портфейл със сумата от 453 евро, ключове и карти за намаление в търговски обекти, като е задържал извършителя на кражбата.

На място е установино, че извършител на деянието е 16-годишно момче, което е задържано за срок до 24 часа.

Започнато е разследване по случая под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.