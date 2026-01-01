22-годишен мъж е обвинен за дръзко хулиганство, след като нападнал охранител в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен.

Инцидентът е станал на 10 юни в сградата на лечебното заведение. Според прокуратурата обвиняемият е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, като е нанесъл удар на охранител в болницата.

Събраните по делото доказателства сочат, че агресията е била насочена към медицинския персонал и охраната и е довела до затрудняване на работата в лечебното заведение. По същото време пред лекарски кабинет са чакали и други пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

По данни на разследването мъжът настоявал детето му да бъде прегледано незабавно, без да изчака реда си. Въпреки че не му е бил отказан медицински преглед, той проявил агресивно поведение, което прераснало във физическо нападение.

След инцидента прокуратурата е задържала обвиняемия за срок до 72 часа и е поискала от съда налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Районният съд в Плевен обаче е определил парична гаранция от 2500 евро. Решението подлежи на обжалване и протест.

От болница „Д-р Георги Странски“ потвърдиха за случая и съобщиха, че пострадалият охранител е бил настанен за наблюдение и лечение в Клиниката по неврохирургия.

Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура – Плевен.