Ако искате да усетите атмосферата на първите години след създаването на Димитровград, едно от най-любопитните места в града е Ретро апартаментът - своеобразен музей, който пресъздава бита на местните жители през 50-те и 60-те години на миналия век.

Туристически информационен център-Димитровград

Разположен в една от първите жилищни сгради, построени в новия социалистически град, апартаментът показва как са живели първите му обитатели. Всички мебели и предмети са автентични и са дарени от жители на Димитровград, превръщайки музея в истинска капсула на времето.

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Експозицията разказва за периода след 1951 г., когато първите семейства се нанасят в новопостроените блокове. Поради недостига на жилища тогава, в един апартамент често са живеели по две семейства, които са споделяли кухнята, банята и тоалетната. Преди това строителите на града са били настанени във временни дървени бараки и палатки.

Туристически информационен център-Димитровград

Ретро апартаментът включва четири помещения, всяко обзаведено така, както е изглеждало преди повече от половин век. Особен интерес предизвиква кухнята с характерната тухлена мивка, дървената маса, белия бюфет, пружинното легло и емблематичната мрежеста торбичка. Сред експонатите са още стъклени буркани за кисело мляко, съдове, чайници и други вещи от ежедневието на хората през онези години.

Туристически информационен център-Димитровград

В останалите стаи посетителите могат да видят спалня с автентичен гардероб и детско легло, кът за ръкоделие със стара шевна машина и списания като „Жената днес“ и „Бурда“, както и гостна с масивна полирана маса, тежка плюшена покривка и характерния за епохата бюфет, в който са се пазели най-ценните сервизи. Четвъртата стая е обзаведена като кабинет.

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Сред най-интересните експонати са грамофон, радиоприемник, телевизор „Опера“, както и популярният навремето дамски парфюм „Бич може“, чийто аромат все още може да бъде усетен. Атмосферата се допълва от пропагандни плакати и предмети, характерни за социалистическия период.

Туристически информационен център-Димитровград

Туристически информационен център-Димитровград

Ретро апартаментът е открит по повод 70-годишнината на Димитровград и е сред най-атрактивните туристически обекти в града. Работното време е от 1 март до 31 октомври, вторник-събота от 10:00-12:30 часа и от 14:00 до 18:00 часа.

Туристически информационен център-Димитровград

Посещенията се осъществяват след позвъняване на звънеца на Дом-музей „Пеньо Пенев“.