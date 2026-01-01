С поклонение пред паметника-костница на поета Пеньо Пенев (1930-1959 г.) в едноименния парк в Димитровград бе отбелязана 67-годишнината от смъртта на твореца.

Десетки граждани отдадоха почит пред монумента с поднасяне на венци и цветя.

БТА

Забавно-духовият оркестър на общината изпълни бригадирски и траурни маршове. Слово за жизнения и творческия път на поета произнесе преподавателят по български език и литература Бистра Жекова.

Прозвучаха още рецитал и оригинален аудиозапис на Пенев, в който той чете свои произведения. Сред гостите беше и голяма група от родното му село Добромирка в община Севлиево.

Днешният ден поставя началото и на Дните на поезията „Пеньо Пенев“, които ще продължат до 14 май и ще предложат богата културна програма.

След редица житейски разочарования и тежка депресия Пеньо Пенев се самоубива в нощта на 26 срещу 27 април 1959 г. в стая №118 на хотел „Москва“ в Димитровград.

Оставя и предсмъртно писмо.