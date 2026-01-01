Посланиците на Франция, Великобритания и Германия, Никола дьо Ривиер, Найджъл Кейси и Александър Ламбсдорф, пристигнаха в министерството на външните работи на Русия за среща със заместник-министър, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Ръководителите на дипломатическите представителства влязоха в сградата на ведомството без да отговорят на въпросите на журналистите. Те ще бъдат приети от заместник-министъра на външните работи на Русия Михаил Галузин, уточнява ТАСС.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви вчера, че посланиците на Великобритания, Франция и Германия „молят за среща“ в министерството с неговия заместник, за да обсъдят конфликта в Украйна.

Франция, Германия и Великобритания участват в неофициален съюз в сферата на сигурността, наречен Е3, който е един от основните международни поддръжници на Украйна, посочва Ройтерс. Лидерите на трите страни се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Лондон миналата неделя и заявиха, че подкрепят призива му за прекратяване на огъня.

По време на срещата в канцеларията на „Даунинг Стрийт“ четирима се съгласиха, че настоящата линия на контакт между руските и украинските сили трябва да бъде отправната точка за преговорите. Те също така се споразумяха, че Украйна трябва да получи юридически обвързващи гаранции за сигурност в сферата на сигурността, включително разполагането на многонационални сили и че замразените руски финансови активи ще останат блокирани докато Русия не компенсира Украйна за щетите, нанесени от войната.

Руският президент Владимир Путин остава непоколебим в поддържането на твърдолинейната си позиция за войната, но също така предположи миналата седмица, че предложенията за мир на американския президент Доналд Тръмп биха могли да помогнат за слагане на край на сраженията, посочва Ройтерс.