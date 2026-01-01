Култът е група, обединена около силна преданост към определен човек, идея или идеология. Подобни групи често изискват пълна отдаденост и лоялност, като използват манипулация и контрол, за да установят и запазят властта си. Разпознаването на характерните признаци на култа може да помогне да се установи кога една група преминава опасната граница, пише Verywell Mind, цитиран от vesti.bg.

Основни характеристики на култа

Въпреки че понятието „култ“ е широко разпространено, няма единно общоприето определение какво точно представлява култ.

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Според много определения сектата е организирана група, чиято цел е да доминира над своите членове чрез психологическа манипулация и различни форми на натиск. Експертите смятат, че именно този принудителен контрол отличава култовете, а не връзката им с определена религия, вяра или идеология.

Характеристиките на култа включват:

Харизматичен и авторитарен лидер - култовете обикновено се ръководят от влиятелна личност, която изолира членовете от останалото общество.

Изискване за безусловна лоялност - членовете са длъжни да демонстрират крайна преданост към групата.

Принуда и контрол - използват се неетични и манипулативни методи за убеждаване и контрол върху членовете.

Експлоатация - основната цел е да се обслужват интересите на лидера, дори това да вреди на отделните хора, техните семейства и обществото.

Изолация - членовете са насърчавани или принуждавани да прекъснат контактите си с хора извън групата, включително със семейството и приятелите си.

Манталитет „ние срещу тях“ - групата се представя като единствения източник на истина и авторитет, а всички извън нея се описват като заблудени, ненадеждни или дори зли.

Някои хора, присъединили се към култове, остават техни членове през целия си живот. Други успяват да се освободят и разказват как са били подложени на психологическо влияние от харизматичен лидер. Има и такива, които напускат култа и споделят, че преживяването им не е било изцяло негативно.

Предупредителни признаци, че една група може да е култ

Понякога хората спорят дали дадена група, включително определена религиозна общност, действително представлява култ. Дори сред изследователите няма пълно единодушие по този въпрос.

Повечето специалисти обаче са съгласни, че култовете винаги имат лидер. Именно той - или групата хора, които изпълняват ролята на лидери - определя правилата, по които членовете трябва да живеят.

Според Cult Education Institute съществуват конкретни предупредителни признаци, по които може да се прецени дали дадена група има характеристиките на култ. Сред тях са:

Абсолютен авторитаризъм без каквато и да е отчетност;

Пълна нетърпимост към критика и въпроси;

Липса на прозрачност относно финансите и бюджета;

Необосновани страхове от външния свят, често свързани с конспирации и преследване;

Убеждението, че бившите членове винаги грешат, когато напускат, и че никога няма основателна причина някой да си тръгне;

Насилие над членовете;

Наличие на документи, книги, статии или предавания, които описват злоупотребите на лидера или групата;

Усещането у последователите, че никога не са достатъчно добри;

Убеждението, че лидерът винаги е прав;

Убеждението, че единствено лидерът може да даде истината или признанието, от което човек се нуждае.

Култовете са опасни, защото обикновено разчитат на измамни и авторитарни практики, чрез които правят членовете зависими и безусловно послушни. Често те ги откъсват от социалната им среда и финансовата им подкрепа, като ги излагат както на психологически, така и на физически рискове.

Защо хората се присъединяват към култове?

За хората извън подобни групи често е трудно да разберат защо някой би се присъединил към култ. Изследванията обаче посочват няколко основни причини.

Те не осъзнават, че се присъединяват към култ

Повечето хора не разбират, че групата, към която се присъединяват, се определя като култ. Хората, които изпитват привличане към подобни организации, често имат определени уязвимости, които ги правят по-податливи - например тревожност или проблеми със злоупотребата с психоактивни вещества.

Имат нерешени лични несигурности

Друго изследване установява, че много членове на сектите са изпитвали несигурност в междуличностните си взаимоотношения още преди да се присъединят. Именно тази несигурност може да ги насочи към група, която обещава приемане и принадлежност.

Постепенно биват изолирани

След като станат част от групата, хората обикновено се дистанцират от външния свят. След подобна изолация напускането става изключително трудно. Те започват да зависят от групата и развиват подозрителност към всеки извън нея.

Вярват, че са преследвани

Това е една от причините някои хора да смятат, че членовете на култове са „с промити мозъци“. Научните изследвания до известна степен подкрепят тази идея, тъй като членовете често биват убеждавани, че са жертва на преследване от хората извън групата.

Биват манипулирани да се присъединят

Друга основна теория за това защо хората остават в култовете е свързана със социалните механизми. Лидерите на култове често обещават различни награди на последователите си. Те могат да ги уверяват, че ще се издигнат в йерархията на групата или да ги убеждават, че ги очаква нещо изключително добро, което ще се случи само на тяхната „специална“ общност.

Подложени са на психологическо насилие

Според някои специалисти хората в култовете трябва да се разглеждат повече като жертви, отколкото като доброволни членове, тъй като често са подложени на психологически манипулации, които ги карат да вземат крайно нездравословни решения - включително да посегнат на живота си.

Напускането не е лесно

Излизането от култ може да бъде изключително трудно. Някои членове нямат никакъв контакт с външния свят, което почти изключва възможността да потърсят помощ. Други не разполагат с финансови средства, за да започнат нов живот извън групата.

Защо култовете са толкова трудни за изследване?

Изследването на култовете е предизвикателство по няколко причини.

Потайност

Почти невъзможно е да бъдат изучавани действащи членове на култове, тъй като те не допускат външни хора в затворените си общности.

Недоверие

Членовете на култовете обикновено гледат с подозрение на външните хора. Поради това повечето изследвания се основават на разказите на бивши членове.

Нежелание да говорят

Много от напусналите култове не желаят да разказват за преживяното. Те може да се опитват да защитят свои близки, които все още са част от групата, или да изпитват срам и вина за собственото си участие.

Поради тези и други причини е трудно да се постигне общоприето определение за това какво точно представлява култ, особено предвид множеството стереотипи, създадени от киното, телевизията и други медии. Не всички култове са шумно известни организации, които попадат в новините.

Примери за известни култове

Причините, поради които някои хора се превръщат в лидери на култове, също не са напълно изяснени. Някои експерти смятат, че много от тях проявяват психопатни черти. Те често са харизматични и използват психологически техники, за да придобият власт, социален контрол и пълната преданост на своите последователи.

През годините множество култове са попадали във фокуса на общественото внимание, често заради трагичния край на тяхната история.

Чарлз Менсън

През 60-те години Чарлз Менсън събира група млади хора, които нарича своето „семейство“. Той проповядва идеята за предстояща расова война и нарежда на последователите си да извършат серия от убийства.

През една нощ през 1969 г. няколко негови последователи убиват петима души, сред които и актрисата Шарън Тейт. По-късно Менсън е осъден за убийство от първа степен.

Джим Джоунс

Джим Джоунс основава организацията „Народен храм“ (People’s Temple) в Индианаполис през 1955 г. По-късно премества последователите си в Юрика, щата Калифорния, тъй като се опасява, че Индиана може да стане обект на ядрена атака. Впоследствие ги отвежда в Гвиана, в селище, което става известно като Джоунстаун.

През 1978 г. държавен служител посещава общността, за да извърши проверка, след като властите получават сигнали, че някои от членовете са подложени на насилие.

Групата застрелва и убива служителя. След това Джоунс нарежда на последователите си да изпият напитка Flavor Aid, смесена с цианид. Загиват над 900 души, включително и самият Джоунс, който е открит мъртъв с огнестрелна рана в главата.

„Небесната порта“ (Heaven's Gate)

„Небесната порта“ е група, възникнала през 70-те години на ХХ век. Тя става известна като култ с религиозни вярвания, свързани с извънземни и неидентифицирани летящи обекти (НЛО). Членовете на сплотената общност били задължени да се откажат от почти цялото си имущество.

През март 1997 г. 39 членове на групата обличат еднакви тъмни дрехи, приемат барбитурати, поставят пластмасови торбички върху главите си и се самоубиват. Това остава едно от най-мащабните масови самоубийства в историята на Съединените щати.

Дейвид Кореш

Дейвид Кореш вярвал, че може да разговаря с Бог, и убеждавал последователите си, че краят на света е близо. Заедно с повече от 100 души той се установява в комплекс край град Уейко, щата Тексас.

През 1993 г. ФБР предприема опит да го арестува заради нарушения на закона, включително насърчаване на непълнолетни момичета да сключват брак с пълнолетни мъже. Това прераства в 51-дневна обсада.

В крайна сметка загиват 75 души от групата. Подобно на Джим Джоунс, Кореш е открит мъртъв с огнестрелна рана в главата.

Как да получите помощ при напускане на култ

Напускането на култ може да бъде изключително трудно, но има стъпки, които могат да помогнат:

Потърсете помощ от психотерапевт. Ако сте израснали в култ или наскоро сте успели да го напуснете, разговорът със специалист по психично здраве може да ви помогне да се справите със сложните емоции. Независимо дали сте преживели травматични събития или изпитвате объркване относно собствената си идентичност, има много причини професионалната помощ да бъде полезна.

Признайте сложните емоции, които изпитвате. Изследванията показват, че напускането на култ често е съпроводено с широк спектър от емоции. В едно проучване бивши членове описват преживяването като период на хаос и объркване.

Възстановете връзката със собствените си чувства и ценности. Докато са били част от култа, много хора са се чувствали откъснати от самите себе си. След напускането им се налага постепенно да възстановят връзката със своите емоции, убеждения и ценности.

Изградете или възстановете отношенията си извън култа. Създаването на нови приятелства и възстановяването на отношенията със семейството и близките са важна част от процеса на възстановяване, макар че това невинаги е лесно.

Добрата новина е, че бившите членове на култове споделят, че с времето започват да гледат на света по-позитивно и с повече надежда.

Ако се опасявате, че ваш приятел или член на семейството е попаднал в култ, потърсете професионална помощ, за да получите насоки какво можете да направите и как да се справите със собствените си емоции. Извеждането на близък човек от подобна опасна среда изисква време, разбиране и много търпение.