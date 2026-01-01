С настъпването на лятото все повече хора се захващат с ремонти, работа в двора и поддръжка на вилите и градините. Именно тогава обаче рискът от очни травми значително нараства. Попадането на метални стружки, дървесни частици, прах или химически вещества в окото може да доведе до сериозни усложнения, ако не се реагира правилно и навреме.

Какви са най-честите причини за подобни инциденти? Как да предпазим зрението си при работа с електроинструменти и машини? Какво трябва да направим, ако в окото попадне чуждо тяло, и кои симптоми налагат незабавен преглед при специалист? – отговорите дава д-р Дафина Антонова от Клиниката по очни болести на Военномедицинска академия (ВМА).

Защо именно през летните месеци зачестяват очните травми?

През лятото хората прекарват значително повече време на открито – работят в двора, извършват ремонти, поддържат градините си или използват различни машини и инструменти. Именно тогава рискът от попадане на чужди тела в окото или от механични травми нараства чувствително. Често става дума за дребни на пръв поглед инциденти, които обаче могат да доведат до сериозни увреждания, ако не бъдат оценени и лекувани своевременно.

Кои дейности крият най-голям риск за зрението?

Най-често това са косенето на трева с тример или косачка, рязането на дърва, работата с ъглошлайф, бормашина, шлайфмашина и други електроинструменти. Не бива да се подценява и кастренето на дървета и храсти, както и работата с тел, пирони или строителни материали. При всички тези дейности е възможно частици от метал, дърво, камъчета или прах да бъдат изхвърлени с висока скорост и да попаднат в окото.

Какви са най-честите травми, които се наблюдават?

Най-често става дума за попадане на чуждо тяло върху роговицата или под клепача, драскотини по повърхността на окото, кръвоизливи след удар, както и по-сериозни травми, при които се засягат по-дълбоките структури на очната ябълка. Дори когато симптомите изглеждат леки, подобни състояния не бива да се подценяват.

Много хора смятат, че диоптричните или слънчевите очила ги предпазват. Така ли е?

Не. Те не са предназначени да предпазват от летящи частици и не могат да заменят специализираните защитни очила. При работа с машини, инструменти или при дейности, при които има риск от изхвърчане на частици, използването на предпазни очила е задължително. Това е проста мярка, която може да предотврати тежка травма.

Кои са най-честите грешки, които хората допускат?

Най-разпространената е мисълта: „Ще свърша само за минута.“ Именно тогава най-често се пропуска използването на защитни средства. Друга честа грешка е продължаването на работа, въпреки появата на болка, сълзене или усещане за чуждо тяло. Нерядко хората се опитват сами да отстранят попадналата частица, което може да доведе до допълнително увреждане.

Как трябва да реагираме, ако в окото попадне чуждо тяло?

На първо място не трябва да търкаме окото. Ако има прах или дребни частици, може внимателно да се направи промивка с чиста вода или стерилен физиологичен разтвор. Ако обаче оплакванията продължават, има силна болка, намалено зрение или се подозира забито чуждо тяло, трябва незабавно да се потърси очен лекар. Не бива човек сам да се опитва да отстранява метални или други забити частици.

Кои симптоми изискват спешен преглед?

Силната болка, внезапното намаляване на зрението, обилното сълзене, невъзможността окото да се отвори, чувствителността към светлина, кръвотечението или съмнението за проникваща травма са сигнали, които не търпят отлагане. В такива случаи навременният преглед е от решаващо значение за запазването на зрението.

Могат ли привидно леките травми да имат сериозни последици?

Да. Дори малка драскотина по роговицата или незабелязано чуждо тяло могат да станат причина за инфекция, възпаление или трайно увреждане, ако не бъдат лекувани правилно. Затова всяка травма на окото заслужава внимание.

Какви са най-важните съвети, които бихте отправили към хората през летния сезон?

Нека не подценяват риска. При работа с машини и инструменти винаги трябва да се използват защитни очила. Добре е да се проверява техническото състояние на оборудването и да не се работи прибързано. А при най-малкото съмнение за очна травма е важно да се потърси специализирана медицинска помощ, вместо да се разчита, че проблемът ще премине от само себе си. В много случаи именно навременната реакция е решаваща за запазването на доброто зрение.