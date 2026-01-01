Най-малко шестнадесет души загинаха днес при удари в Украйна и Русия през петото лято на войната, белязано от засилване на далекобойните атаки на двете страни и от нарастващ брой цивилни жертви, съобщи АФП.

Украински дронове взеха на прицел петролна рафинерия в Сибир и град Екатеринбург в Урал. Киев разглежда подобни удари дълбоко във вътрешността на Русия като начин да отслаби руските военни способности и да принуди Москва да преговаря.

Вчера в двете страни загинаха 21 души. Организацията на обединените нации неотдавна предупреди, че броят на убитите или ранените цивилни в конфликта е нараснал с 37% през първата половина на годината.

Преговорите за прекратяване на войната са в задънена улица, докато вниманието на Вашингтон е насочено към Близкия изток, а Москва продължава да настоява Киев да ѝ отстъпи територии, отбеляза АФП.

В окупираната част на Запорожка област назначеният от Москва ръководител заяви днес, че при украинска атака срещу село на брега на Азовско море са загинали осем души, сред които две деца. Евгений Балицки каза, че е бил поразен „туристически лагер“ в село Кириловка, завзето от руската армия през първите дни на офанзивата ѝ. По думите му са ранени 14 души. Киев не коментира твърдението. През последните месеци Украйна увеличи ударите си в района на Азовско море, като взема на прицел руски кораби.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че при удар с дрон срещу пощенски клон в североизточния град Суми са загинали трима шофьори.

Двама души загинаха при руски удари в Южна Украйна, съобщиха властите.

Руски местни представители съобщиха също за смъртта на двама души в граничната Белгородска област и на още един човек в окупираната част на Херсонска област.

Далеч от фронта украински дронове поразиха петролна рафинерия в сибирската Тюменска област, на 1700 км източно от руската столица.

Украйна все по-често атакува отдалечени руски градове в отговор на ежедневните удари на Москва в рамките на офанзивата, започнала през февруари 2022 година. Кампанията, която Киев определя като „санкции с голям обсег“, е насочена предимно срещу руската петролна инфраструктура и предизвика криза с горивата в една от най-големите страни производителки на петрол в света, допълни АФП.

Губернаторът на Тюменска област Александър Моор съобщи, че дронът е паднал „в периметъра“ на рафинерията и е предизвикал пожар.

По данни на руското Министерство на отбраната заяви са прехванати 328 дрона, включително над Московска област и над отдалечени райони, чак до Башкортостан и Република Чувашия.

Володимир Зеленски заяви, че завод, който по думите му „доставя компоненти за руските оръжия, използвани за нападения срещу“ Украйна, е бил поразен в Киров за втори пореден ден след смъртоносна атака вчера.

По-рано местният губернатор Александър Соколов обяви тридневен траур в областта, която дотогава не беше ставала обект на украински удари. Той съобщи също, че броят на загиналите при вчерашното нападение е бил коригиран от шестима на петима, след като мъж, смятан за мъртъв, е бил намерен жив. Соколов нарече жертвите „герои на трудовия фронт“ и заяви, че атаката само ще „обедини хората срещу врага“, както и че Русия се сражава срещу „колективния Запад“.

Пò на изток, в уралския град Екатеринбург, гигантът в онлайн търговията „Уайлдберис“, чиито обекти бяха атакувани три пъти за една седмица, съобщи, че е евакуирал служителите си. Работата е „преустановена“, но сградата не е била повредена.

През тази седмица дронове поразиха складове на компанията край Москва, Санкт Петербург, в Крим и в Южна Русия, като предизвикаха големи пожари и унищожиха стоки.

Местният ръководител Денис Паслер потвърди атаката срещу града и добави, че няма жертви.