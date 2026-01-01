Американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още вярва, че руският президент Владимир Путин е готов за сделка за прекратяване на войната срещу Украйна, предаде Ройтерс.

"Мисля, че е готов за сделка", каза Тръмп в интервю за телевизия "Фокс нюз", в отговор на въпрос за разговорите си с Путин.

Интервюто е записано вчера и бе излъчено днес.

Трима източници, близки до Кремъл, казаха, че Путин отхвърля призивите за мирни преговори с Киев и вероятно ще ескалира конфликта.

От началото на мандата си през 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп нееднократно заявява, че иска да сложи край на войната в Украйна чрез преговори между Москва и Киев. Той проведе няколко телефонни разговора с руския президент Владимир Путин и неколкократно изрази увереност, че Кремъл е готов да търси дипломатическо решение.

Въпреки това до момента не е постигнат съществен напредък. Русия продължава военните си операции, а Украйна настоява, че мирно споразумение е възможно само при гаранции за териториалната ѝ цялост и сигурност. Междувременно западни лидери и анализатори остават скептични към готовността на Москва за компромис, като предупреждават, че Кремъл продължава да залага на военен натиск за постигане на целите си.