На 11 юли Софийска градска прокуратура (СГП) обвини П. С. за това, че на 10 юли в град София, бул. „Филип Кутев“, в лек автомобил, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – коноп с тегло 14720 грама.

Разследване е започнато на 10 юли в условията на неотложност с обиск и изземване и се води от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.

С определение от юли Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвиняемия.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.