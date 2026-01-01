Ловният сокол Ромео, обитател на спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“, е първият научно документиран представител на вида си в света, достигнал 32-годишна възраст. Това съобщи д-р Руско Петров, оперативен управител на Спасителния център за диви животни.

Ромео е внесен от зоопарк „Бойнице“. Той е излюпен през май 1993 г. и тази година навърши 32 години, като вече е в своята 33-та година от живота. Според публикуваните научни данни това е рекордна възраст за европейския ловен сокол. Обичайно се приема, че представителите на вида достигат около 25 години, а случаите на птици на възраст 26–27 години са изключително редки.

Повече от 20 години ловният сокол е изчезнал като гнездящ вид на територията на България.

През годините Ромео има значителен принос към природозащитните програми за опазване на вида. Той е родител на повече от 60 малки, над 20 от които са успешно освободени в дивата природа като част от програмата за възстановяване на ловния сокол в България.

Една от неговите дъщери за първи път загнезди на територията на страната през 2018 г. в района на Сливен. До 2021 г. тя се е размножавала в района. В момента в България има три гнездящи двойки ловни соколи.

След приключване на размножителната си дейност Ромео живее в т.нар. Бял дом – секторът за възрастни животни в спасителния център на „Зелени Балкани“, където за него се полагат специализирани грижи.

Д-р Руско Петров призова да спрат отравянията и незаконният отстрел на птици и допълни, че опазването на дивите животни изисква отговорно отношение към природата. По думите на доктора ловният сокол е сред видовете, които най-често стават жертва на човешка дейност.

Петров каза, че проблем са както бракониерските прояви, така и случаите, при които гълъби се използват като примамка чрез отравяне. „Някои гълъбари намазват свои птици с отровни вещества. Когато ловните соколи уловят тези гълъби, те също се натравят. За съжаление, както страстно гледат гълъби, така някои хора поставят отрова върху свои птици с цел да намалят популацията на соколите в България“, обясни д-р Петров. Той допълни, че подобни практики засягат не само ловните соколи, но и други грабливи птици – ястреби, орли.

„До момента сме освободили 187 ловни сокола, но около 60 процента от тях не оцеляват заради човешка дейност“, посочи д-р Петров. Той подчерта, че въпреки усилията за възстановяване на вида в България, към 2026 г. има само три гнездящи двойки.

Припомняме, че тази година размножителният успех при черния лешояд е по-нисък заради случая на отравяне в района на Тича през февруари, когато загинаха възрастни птици и бяха загубени размножаващи се двойки.