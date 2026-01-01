Традиции и вярвания

традиция каква ще бъде годината се вещае по определени дни. Така каква ще е зимата се гадае споредпредстави на българите за най-горещи през годината се приемат трите поредни празника в чест на християнските светци– 15 юли, св. мъченица– 16 юли, и св. великомъченица– 17 юли, наречениПрез 2026 г. обаче традицията няма да намери потвърждение във времето. Вместо екстремни жеги, за периода около Горещниците се очакват температури, близки до обичайните за сезона.Разминаването с, които са на 28, 29 и 30 юли, идва заради преминаването към Юлианския календар, който с времето се отдалечава от Григорианския заради повечето високосни години в него.Горещниците се отбелязват предимно ви вТези три дни имат собствени имена. В Северна България те са Чурлига, Пърлога и Марина Огнена, а в Южна - Люта, Чурута (Чюрука) и Опалена Мария.

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Какво правели момите през Горещниците, за да не се отърват от ергени

Преди години, когато хората зависели още по-силно от природата и нейните капризи, те вярвали, че отбелязването на горещниците предпазва дома и нивата им от пожари и градушки. Най-строго се спазвали първият и третият ден. През тези дни не трябва да се ходи на нива и да се жъне, вършее, коси и копае. Не се меси и пече хляб - за опазване на труда от огнени стихии и градушки. Според поверието не бива да се пали огън и да се изнася вън от жилището.На третия ден чрезсе пали един общ нов огън, от който всеки подновява огъня в своя дом. Горещниците се почитат най-много от ковачи, хлебари, калайджии, които работят с огън.По тези три дни се гадае и какво ще бъде времето през месеците януари, февруари и март. Първият, вторият и третият горещник отговарят съответно на месеците януари, февруари и март. Ако горещникът е топъл, то и времето през съответния месец ще е меко, ако е хладен - предвещава студ и виелици.Във Велешко на този ден празнуват занаятчиите, чиито професии са свързани с огън. През тези дни хората се къпят в лековити извори, защото се вярва, че тогава силата им е особено голяма.В селата изот Горещниците започва периодът на. Изпълнява се обредно „заклаждане” на първата моминска седянка, придружено с наричания, в чиято основа е любовната магия.През трите днисъбират съчки и влачат стебла от тиква, с пожелание „да се събират и влачат ергените по тях”. Момите наливат пряснаот воденицата, защото там водата се върти и „ергените така ще се въртят около тях”.

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От тазидават нада– за да ги обикнат. Привечер девойките взимат хурките си и отиват на седянка. Докато запридат хурките си изричат магически заклинания. Една мома пита: „Какво предеш?” Отговорът е: „Запридам ергените от горната махала до долната”. Вечерта девойките слагат мокър конец в комина, „за да съхнат момците по тях, както съхне конецът“.Друг път забождатси в„за да пъплят момците след тях, както пъплят мравките.