След години, през които предпочиташе спорадични изяви, американският рапър и музикален продуцент Джей-Зи се завърна на сцената за три грандиозни концерта пред десетки хиляди зрители в родния си град Ню Йорк, предаде АФП.
Рапърът изнесе трите си шоута пред публиката на препълнения стадион „Янки" в Бронкс, като на сцената заедно с него излязоха звезди като съпругата му Бионсе, Риана, Еминем, Фарел Уилямс, Алиша Кийс, Ъшър, Нас и Пуша Ти.
Jay-Z célèbre 30 ans de carrière dans sa ville de New York https://t.co/fFBaZEFxad— franceinfo culture (@franceinfo_cult) July 14, 2026
Третият концерт, изнесен в неделя късно вечерта, беше белязан от закъснение от няколко часа. Според организаторите „стотици" фенове са се опитали да влязат без билети, което е принудило охраната да затвори входовете, а след това да ги отваря постепенно. В резултат на това на зрителите с билети им е отнело часове да влязат, като някои твърдяха в социалните мрежи, че изобщо не са успели. Джей-Зи е излязъл на сцената малко след полунощ, видимо раздразнен, и се е извинил за чакането.
След инцидента обаче публиката запя с пълно гърло парчетата на 56-годишния рапър, завършвайки с мега хита му Empire State of Mind, превърнал се в неофициален химн на Ню Йорк, където всяко представление на Джей-Зи се посреща като завръщане към корените.
One of the dopest Jay-Z concerts I have seen was All Points West 2009. The Beastie Boys were set to headline but Jay Z filled their spot when Adam Yauch was diagnosed with cancer and they had to pull out. This was the summer right before BP3 dropped. He opened with “No Sleep Till… pic.twitter.com/afTkdv1nHp— ALLDAYNYC (@AllDayNYC) July 14, 2026
„Малко са хип-хоп артистите, способни да напълнят толкова легендарен стадион като „Янки". Още по-малко са онези, които успяват да го направят, разчитайки предимно на репертоар, създаден преди няколко десетилетия", отбелязва пред АФП Тимъти Уелбек, специалист по афроамерикански изследвания в университета „Темпъл".
Последният албум 4:44 на Джей-Зи е от 2017 г. За два от трите си концерта обаче той избра да постави акцент върху албуми, първият от които - Reasonable Doubt, е на 30 години, а вторият - The Blueprint, е на 25, като и двата са оставили следа в историята на хип-хопа.
Next stop: London 🔥— Tottenham Hotspur Stadium (@SpursStadium) July 13, 2026
JAŸ-Z played three historic performances at New York’s Yankee Stadium over the weekend and this September he'll be celebrating 30 years of an unparalleled career with a special show at Tottenham Hotspur Stadium! 🏟️
🎟️ https://t.co/us8xYPoABG
📸 Roc Nation pic.twitter.com/tuKaXZHwr7
Ако Джей-Зи донякъде се е оттеглил от сцената и студиата, това се дължи преди всичко на факта, че бившият дребен наркодилър от Бруклин днес е станал бизнесмен на пълно работно време. Той е първият рапър милиардер в историята според сп. "Форбс", с финансови интереси в спорта, алкохолната индустрия, медиите и модата.
Далече от уличния рап, белязал началото на кариерата му, Джей-Зи е затвърдил статута си на бляскава икона като част от двойката с Бионсе - друга световна суперзвезда. Съпрузите редовно фигурират сред най-влиятелните личности в света на шоубизнеса.
На сцената в Ню Йорк Джей-Зи се върна към корените на своето изкуство. Той изпълняваше песен след песен - не непременно хитове, докато публиката му отговаряше като ехо, като голяма част от нея знаеше наизуст дългите им текстове.
След като три пъти напълни стадион „Янки" с общо между 135 000 и 140 000 души, Джей-Зи ще излезе на сцената през септември на „Стад дьо Франс" в Париж, както и на стадиона на „Тотнъм" в Лондон, а накрая и в Лос Анджелис.
Наблюдатели и почитатели си задават въпроса дали това е прелюдия към други нови проекти. „Спекулациите за евентуалното излизане на нов албум на Джей-Зи през тази година са в разгара си. Ако той наистина издаде нов албум, това може да го подтикне да предприеме по-мащабно турне", казва Тимъти Уелбек.