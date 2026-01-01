Депутатът от ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова представи законопроект за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, който поставя акцент върху развитието на приобщаващото образование и по-добрата подкрепа за децата и учениците. Предложенията целят по-индивидуален подход в обучението и изграждането на устойчива система за личностно развитие, съобразена с потребностите на всяко дете.

По инициатива на Фандъкова във вторник се проведе експертна дискусия по проекта, в която се включиха учители, директори на училища, специалисти, представители на социалните услуги, неправителствени организации и народни представители. За срещата съобщи депутатът от ГЕРБ Деница Сачева в профила си във Facebook.

Още при представянето на законопроекта в края на юни Фандъкова обясни, че той е разработен въз основа на добри европейски практики и успешен български опит. Предложенията са резултат от продължителни консултации с преподаватели, директори, родители, експерти и представители на гражданския сектор.

Сред основните цели на промените са по-пълноценното включване на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователната система, разширяване на мерките за личностна подкрепа за всички ученици, по-добра подготовка на учителите и по-тясно взаимодействие между образователната и социалната система.

Законопроектът предвижда въвеждането на различни нива на подкрепа според индивидуалните нужди на всяко дете, създаване на интегрирани планове за работа с учениците, по-гъвкава организация на учебния процес за децата със специални образователни потребности, както и повече възможности за обучение и професионално развитие на педагогическите специалисти. Предлага се още използването на медиация, групи за взаимопомощ и по-активно участие на родителите в образователния процес.

Според Деница Сачева училището не може самостоятелно да се справя с проблеми като бедност, семейни конфликти, насилие, психично здраве или социална изолация. По думите ѝ социалните услуги са най-ефективни, когато достигат до детето в средата, в която то прекарва най-голяма част от времето си – детската градина или училището.

„Със Закона за социалните услуги поставихме основите на интегрираната подкрепа. Сега правим следващата стъпка, като даваме възможност образователната и социалната система да работят като един екип в интерес на детето. Това означава по-ранна помощ, по-добра координация между специалистите и по-малко бюрокрация за родителите“, посочва Сачева.