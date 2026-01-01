Велосипедист на 53 години пострада, след като се е блъснал в дърво в Пловдив. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Велосипедист с близо 3 промила алкохол е в тежко състояние след падане в Севлиево

В първите минути на днешния ден дежурен патрул на районното управление бил насочен към ул. „Крайречна“, където велосипедист се блъснал в дърво.

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Мъжът е оставен под лекарско наблюдение с контузии по главата и тялото. Пробата му с дрегер отчела над 2,4 промила.