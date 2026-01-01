Откриха починала жена в дома ѝ в Карлово, задържаха мъжа, с когото е живеела, съобщиха от полицията.

В неделя по обяд в полицията в Карлово постъпил сигнал, че 53-годишна жена е намерена починала в дома си. Към местопроизшествието са насочени екипи на спешна помощ, районното управление и пловдивския отдел „Криминална полиция“.

При първоначалния оглед в присъствие и на съдебен лекар по тялото на жената са констатирани следи от насилие, а като заподозрян е задържан мъжът, с когото тя съжителствала.

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По-късно Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем мъж на 52 години за това, че на 12 юли 2026 г., в Карлово умишлено умъртвил 53-годишна жена, като деянието е извършено в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Установено е, че мъжът и пострадалата жена живеели от няколко месеца на семейни начала в къща в Карлово. На 12 юли 2026 г. двамата били в дома си и между тях възникнал скандал. Впоследствие мъжът нанесъл побой на жената, в резултат на което тя е починала. Според първоначалните данни инцидентът е станал след употреба на алкохол.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването, като е назначена съдебномедицинска експертиза за установяване на причините за смъртта.

Окръжна прокуратура-Пловдив утре ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.