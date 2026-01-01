От 8:00 часа на 15 юли до 18:00 часа на 16 юли движението по път II-16 Своге – Елисейна в района на село Оплетня ще се осъществява двупосочно в една лента. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"

Временната организация на движение в 400-метровия участък е за заснемане на скален откос за проектиране на укрепителни конструкции, във връзка с предстоящи ремонти в отсечката.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.