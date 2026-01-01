Американски гражданин, заразен с ебола, пристигна в Германия за лечение, съобщи здравното министерство в Берлин. Това се случва само няколко седмици след като друг пациент от САЩ с вируса беше лекуван в германската столица.

Пациентът е кацнал през нощта във Франкфурт и е бил транспортиран до университетската болница в града.

Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус съобщи, че мъжът е хуманитарен работник, пребивавал в Буния, столицата на североизточната провинция Итури в Демократична република Конго.

Итури е епицентърът на настоящото огнище.

„СЗО му осигури медицински грижи и внимателно наблюдение. Пациентът беше безопасно транспортиран до Германия, където проследяването и лечението му ще продължат“, написа Тедрос в „Екс“.

Демократична република Конго обяви 17-ото си огнище на ебола в средата на май. То е причинено от щама Бундибуджо, срещу който няма одобрена ваксина или специфично лечение.

В рамките на настоящото огнище са потвърдени над 1900 случая и повече от 700 смъртни случая, сочат данни на СЗО.

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Германското здравно министерство увери, че американският пациент „не представлява опасност за населението или за останалите пациенти“ в болницата във Франкфурт.

„Рискът заразен с ебола човек да влезе в Германия е много нисък“, посочиха от ведомството.

Министерството допълни, че американските власти са поискали помощ от Германия заради опита на страната в лечението на ебола и по-краткото време за полет от Демократична република Конго.

В края на май друг американски пациент с вируса беше поставен под карантина заедно със семейството си в берлинската болница „Шарите“.

Той се възстанови след двуседмично лечение. |