Полицията в Гълъбово установи 18-годишен като извършител на три престъпления – две взломни кражби и счупен прозорец на автомобил. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Той е задържан за срок до 24 часа в РУ-Гълъбово.

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На 12 юли 2026 г. в РУ-Гълъбово е получено съобщение за кражба от магазин в Гълъбово за периода, извършена в периода 11 - 12.07.2026 г. По данни на потърпевшите след като е взломена врата на помещението е отнета сумата от 15 евро. Заведена е преписка по чл.195 от НК.

Установено е още, че 18-годишният е извършител и на друга кражба от къща в Гълъбово, извършена на 12 юли. По данни на потърпевшите след взломяване на врата са били отнети въздушна пушка, моторна резачка и флекс.

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На 11 юли в РУ-Гълъбово е получено съобщение за счупен прозорец на лек автомобил "Фолксваген", който бил паркиран в Гълъбово. На място е установено, че деянието е било извършено за периода 10-11.07.26 г. и по случая е заведена преписка по чл.216, ал.1 от НК. Като извършител на деянието е установен 18-годишният мъж.