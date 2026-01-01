Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя предложените промени в Закона за предучилищното и училищното образование, но настоява за допълнителни мерки, които да гарантират по-ефективна защита и по-добра подкрепа за децата и учениците със специални образователни потребности (СОП). Това съобщиха от институцията.

По темата Делчева е изпратила становище до председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова и до председателя на парламентарната Комисия по образование и наука Димитър Здравков. Препоръките ѝ са изготвени въз основа на многобройни жалби и сигнали от родители, учители и директори на училища.

Според омбудсмана приобщаващото образование е ключово за изграждането на общество без дискриминация и изисква последователна държавна политика, достатъчно ресурси и целенасочени инвестиции.

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В становището си Делчева отбелязва, че родители често описват достъпа до образование и предучилищни групи като ежедневна битка, белязана от формално отношение, недостатъчна подготовка на педагогическите специалисти за работа с деца със СОП и неразбиране на специфичните им потребности.

По думите ѝ в институцията постъпват и сигнали от директори и учители, които срещат сериозни затруднения при осигуряването на необходимата подкрепа. В същото време в обществото се появяват призиви децата със специални образователни потребности да бъдат обучавани в отделни класове или училища, което според омбудсмана показва колко сложна остава средата за развитието на приобщаващото образование.

Какво подкрепя омбудсманът

Делчева оценява положително предложението индивидуална учебна програма да може да се изготвя само по отделен учебен предмет. Според нея това ще позволи учениците със СОП да бъдат оценявани по-справедливо по дисциплините, в които усвояват успешно учебния материал.

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Тя подкрепя и идеята общата и допълнителната подкрепа за учениците да се предоставят с различна интензивност според конкретните им потребности, като подчертава, че тази промяна трябва да бъде обезпечена с необходимия финансов ресурс.

Омбудсманът смята още, че трябва да бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални услуги в детските градини и училищата, както и да се засили взаимодействието между образователните и социалните институции.

Положителна оценка получава и предложението формата на обучение да се определя според индивидуалната оценка на потребностите на ученика.

Препоръките

Наред с подкрепата си за законопроекта Делчева отправя и конкретни предложения за неговото усъвършенстване.

Сред тях са учениците, които се обучават в индивидуална форма, да могат да посещават и учебни часове в комбинирана форма, за да се намали рискът от социална изолация.

Омбудсманът настоява още да бъде възстановена възможността за целодневна организация на учебния ден за учениците със СОП в индивидуална форма на обучение, както и да бъдат прецизирани текстовете, свързани с продължителността на учебните часове, назначаването на помощник на учителя и регламентацията на специалните групи.

Предложенията на омбудсмана са изпратени във връзка с внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, който предвижда по-персонализирано и приобщаващо образование и ще бъде представен на кръгла маса в Народното събрание.