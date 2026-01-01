Препоръка с настояване за увеличаване на месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания и за законодателни промени, които да прекратят удръжките от финансовата подкрепа при ползване на услугата „лична помощ“, изпрати омбудсманът Велислава Делчева до председателя на Народното събрание Михаела Доцова, до председателя на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов и до председателя на Комисията по труда, демографската и социалната политика Венко Сабрутев. Това съобщиха от институцията на омбудсмана.

Тя допълни, че много родители и организации на деца с увреждания сигнализират, че размерът на помощите по чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца не е актуализиран вече трета поредна година, въпреки нарастващите разходи за терапии, рехабилитация, лекарства, медицински прегледи, транспорт и помощни средства.

„Тези средства не са привилегия, а жизненоважна подкрепа за хиляди семейства, които ежедневно полагат огромни усилия да осигурят достойни условия за живот и развитие на своите деца“, подчертава омбудсманът. Според нея е необходимо да бъде въведен механизъм за автоматична ежегодна актуализация на помощите, който да отчита инфлацията, минималната работна заплата и останалите социални показатели.

По данни, посочени в препоръката, подобна промяна ще засегне 8154 деца с най-тежки увреждания. Тя ще гарантира запазването на пълния размер на месечната помощ от 1180 лева за нуждите на детето и едновременно с това ще осигури необходимата лична помощ като отделна форма на държавна подкрепа.

По проекта за специализирана грижа за деца с увреждания от 25 обекта 19 няма да може да бъдат изпълнени, каза преди дни министърът на здравеопазването Катя Ивкова.