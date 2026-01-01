, а добре поддържаният педикюр се превръща в един от най-забележимите акценти във визията. Макар всяка година да се появяват нови тенденции, някои нюанси неизменно остават сред фаворитите както на модните експерти, така и на световните знаменитости, предаде Vesti.bg

От нежни неутрални тонове до смели и драматични цветове - това са 15-те нюанса, които доминират през лятото.

Яркорозово

Наситеното розово е идеален избор за тези, които искат педикюрът им да привлича вниманието. Цветът стои чудесно както с ярки летни тоалети, така и с неутрални визии и подчертава красивия летен тен.

Наситено черно

Макар черното да се свързва по-често със студените месеци, през последните години то се наложи като модерна алтернатива и за лятото. Контрастът между тъмния лак и откритите обувки създава елегантен и изискан ефект.

Сатенено бяло

За разлика от плътното снежнобяло, сатененото бяло има по-мек и леко прозрачен завършек. То придава изчистена визия и се комбинира лесно с всякакъв стил.

Коралово

Кораловите нюанси остават класика за летния сезон. Те придават свежест, подчертават загорялата кожа и носят настроение, независимо дали сте на морето или в града.

Класически френски педикюр

Френският педикюр никога не излиза от мода. Изчистеният му вид го прави подходящ както за ежедневието, така и за официални поводи, а освен това подхожда на всякакъв тип обувки.

Виненочервено

Дълбоките винени тонове придават усещане за лукс и елегантност. Макар често да се възприемат като есенни, през лятото те изглеждат особено впечатляващо върху загоряла кожа.

Телесни нюанси

Нюд цветовете са идеални за любителите на минимализма. Те създават естествена визия, издължават оптически ноктите и се съчетават без усилие с всеки гардероб.

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Черешово бордо

Този богат нюанс съчетава червено и тъмно бордо в един изключително стилен цвят. Подходящ е за хора, които търсят нещо различно от класическото червено, но не искат прекалено екстравагантен педикюр.

Бонбонено розово

По-меката версия на яркото розово носи романтично и свежо излъчване. Цветът е сред предпочитаните за летните ваканции и се комбинира отлично с пастелни дрехи.

Прозрачен лак

Понякога най-доброто решение е естествената красота. Прозрачният топ лак подчертава добре оформените нокти и създава усещане за чистота и поддържан вид.

Наситено лилаво

Лилавите нюанси предлагат интересна алтернатива на традиционните летни цветове. Те изглеждат модерно и придават характер на всяка визия.

Люляково

Нежното люляково съчетава свежест и елегантност. Това е един от пастелните цветове, които стоят еднакво добре както на светла, така и на по-тъмна кожа.

Шоколадовокафяво

Топлите кафяви тонове продължават да бъдат актуални и през лятото. Те създават естествено излъчване и се вписват отлично в тенденцията към земните цветове.

Класическо бяло

Белият педикюр остава един от най-предпочитаните избори за горещите месеци. Цветът изпъква красиво върху загоряла кожа и се съчетава безупречно с всякакви летни обувки.

Класическо червено

Няма сезон, в който червеното да не бъде актуално. То е символ на увереност, женственост и стил и продължава да бъде един от най-сигурните избори за перфектен педикюр.

Как да изберете подходящия цвят?

Специалистите съветват при избора на педикюр да се съобразите не само с актуалните тенденции, но и с личния си стил, цвета на кожата и обувките, които носите най-често през лятото. Добре подготвените нокти, оформените кожички и качественият топ лак са също толкова важни, колкото и самият цвят, тъй като гарантират красив и дълготраен резултат.

Независимо дали предпочитате минималистичен педикюр или смели цветове, лято 2026 предлага достатъчно разнообразие, за да откриете нюанса, който най-добре подчертава вашия стил. Матовите, сатенените и силно гланцирани покрития също остават актуални, което дава още повече възможности за индивидуален прочит на сезонните тенденции.