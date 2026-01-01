Милиарди хора ще могат да видят астероида Апофис, приближаващ се към Земята, съобщава Space.com.

Порталът отбелязва, че учените все повече разпознават датата на най-близкото приближаване на небесното тяло до планетата. Изданието цитира най-новите данни на астрономи, според които на 13 април 2029 г. Апофис ще бъде видян с невъоръжено око за приблизително 90 процента от населението на Земята (приблизително 7,6 милиарда души).

Порталът пише, че астероидът ще се появи като ярка точка в земното небе, плавно покривайки за около минута разстояние, сравнимо с диаметъра на пълната Луна. „Реалният успех на наблюдението обаче до голяма степен ще зависи от земните фактори, включително облачната покривка и светлинното замърсяване“, се посочва в изданието.