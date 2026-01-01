Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви днес, че отмъщението за убития му предшественик - неговият баща аятолах Али Хаменей, е „искане на нацията“ и „непременно трябва“ да се осъществи, предаде Ройтерс.

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Хаменей публикува това послание в Телеграм по повод погребалните церемонии за баща си, състояли се месеци след като той беше убит на 28 февруари - първия ден от войната, започната с американски и израелски удари по Иран.

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„Заклеваме се да отмъстим за кръвта на мъченически загиналия лидер и на всички мъченици от тези две войни на престъпните и опозорени убийци“, казва Моджтаба Хаменей в изявлението.