Граничният преход „Ивайловград - Кипринос" ще бъде затворен за движение от 9:00 до 22:00 часа в неделя във връзка с планиран протест на земеделски производители. Това предупредиха от Община Ивайловград на официалната страница на администрацията.

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В посочения часови диапазон преминаването през прехода няма да бъде възможно, което ще доведе до промяна в организацията на пътуванията през българо-гръцката граница. От Общината препоръчват на всички граждани, гости на общината и превозвачи да съобразят предварително своите пътувания с ограничението.

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Преходът вече веднъж бе блокиран от фермери на три пъти в рамките на от четвърт до половин час в понеделник. Исканията на стопаните са за разрешаването на трафика през бившия граничен пункт на автомобили с тегло над 3,5 тона, което към днешна дата не е възможно.