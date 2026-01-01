/ БТА

Преди началото на шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley организаторите разкриха част от изискванията на музикантите зад кулисите.

Фестивалът ще се проведе от 10 до 12 юли в село Могилово, а негови хедлайнери са Bad Religion, Powerwolf и Helloween.

Успоредно с подготовката на фестивала организаторите изпълняват и изискванията на изпълнителите зад кулисите. От екипа отбелязват, че тази година няма необичайни условия в т.нар. райдъри на групите.

От Bad Religion са поискали да опитат българско кисело мляко, като единственото им специално изискване е в храната да не присъстват гъби заради алергия на член от екипа. Вокалистът и съосновател на американската пънк рок група Грег Графин ще посети Националния природонаучен музей при Българската академия на науките.

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Helloween предпочитат повече плодове преди концерта, а след участието си са заявили пица, суши и червено вино.

Powerwolf са поискали меню без пикантни храни, чесън и гъби.

От Visions of Atlantis са настояли храната да бъде приготвена изцяло с български продукти, без бърза храна и пица, като за след концерта са избрали суши.

Шведската група Eclipse е заявила 90 бутилки Midalidare Rock Lager. 

Британците Gloryhammer са поискали в гримьорните им да има снимки на истински кучета или котки, а не изображения, създадени с изкуствен интелект. От групата посочили още, че предпочитат безалкохолна бира.

Сред останалите изисквания били големи количества лед за финландската група Korpiklaani и най-малко 30 батерии тип АА за шведската група Hardcore Superstar.

Фестивалът ще бъде открит тази вечер от Seya Nightingale, победителка в телевизионното музикално предаване „Гласът на България“ през 2024 година, а след нея на сцената ще излязат последователно Tidal Dreams, Eclipse и Visions of Atlantis.

Вечерта ще продължи с концерт на американската пънк рок група Bad Religion, която за първи път ще свири в България.

Вечерта ще завърши на афтър парти сцената с участието на шуменската група Lampa Inc., Васко Кръпката и Подуене блус бенд.

БТА
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