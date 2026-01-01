Преди началото на шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley организаторите разкриха част от изискванията на музикантите зад кулисите.

Фестивалът ще се проведе от 10 до 12 юли в село Могилово, а негови хедлайнери са Bad Religion, Powerwolf и Helloween.

Успоредно с подготовката на фестивала организаторите изпълняват и изискванията на изпълнителите зад кулисите. От екипа отбелязват, че тази година няма необичайни условия в т.нар. райдъри на групите.

От Bad Religion са поискали да опитат българско кисело мляко, като единственото им специално изискване е в храната да не присъстват гъби заради алергия на член от екипа. Вокалистът и съосновател на американската пънк рок група Грег Графин ще посети Националния природонаучен музей при Българската академия на науките.

15 рок и метъл банди от Европа и САЩ завладяват Могилово на Midalidare Rock 2026

Helloween предпочитат повече плодове преди концерта, а след участието си са заявили пица, суши и червено вино.

Powerwolf са поискали меню без пикантни храни, чесън и гъби.

От Visions of Atlantis са настояли храната да бъде приготвена изцяло с български продукти, без бърза храна и пица, като за след концерта са избрали суши.

Шведската група Eclipse е заявила 90 бутилки Midalidare Rock Lager.

Британците Gloryhammer са поискали в гримьорните им да има снимки на истински кучета или котки, а не изображения, създадени с изкуствен интелект. От групата посочили още, че предпочитат безалкохолна бира.

Сред останалите изисквания били големи количества лед за финландската група Korpiklaani и най-малко 30 батерии тип АА за шведската група Hardcore Superstar.

Фестивалът ще бъде открит тази вечер от Seya Nightingale, победителка в телевизионното музикално предаване „Гласът на България“ през 2024 година, а след нея на сцената ще излязат последователно Tidal Dreams, Eclipse и Visions of Atlantis.

Вечерта ще продължи с концерт на американската пънк рок група Bad Religion, която за първи път ще свири в България.

Вечерта ще завърши на афтър парти сцената с участието на шуменската група Lampa Inc., Васко Кръпката и Подуене блус бенд.