Учени са открили силно заразния птичи грип H5 при австралийска морска птица за първи път, съобщи правителството в петък. Австралия години наред беше единственият континентален масив, свободен от щама H5, който е причинил тежки заболявания и висока смъртност при домашни и диви птици по целия свят.

Общо 12 случая на птичи грип H5 са потвърдени в Австралия от юни насам, но всички те са били при мигриращи морски птици, а не сред местната дива фауна. Лабораторни изследвания потвърдиха, че заболяването е заразило голяма качулата чайка в град Робе, Южна Австралия.

„Макар че това, разбира се, е тревожно развитие, то не е неочаквано“, заяви министърът на земеделието Джули Колинс. „Все пак искам да подчертая отново, че към момента все още няма доказателства за каквато и да е масова смъртност заради птичия грип H5“, каза тя на пресконференция в Хобарт, столицата на островния щат Тасмания.

Според министъра няма признаци вирусът да се е разпространил сред други животински популации, домашни птици или селскостопански системи, а рискът за човешкото здраве остава нисък. Учените търсят начин да установят потенциалните пътища за разпространение на вируса до австралийската птица, добави Колинс.

„Това, което знаем, е, че става въпрос за крайбрежна морска птица, чийто крайбрежен ареал се припокрива с този на мигриращи морски птици, които преди това са дали положителен резултат за H5“, посочи тя. Правителството на щата Южна Австралия е въвело засилено наблюдение в района, където е открита птицата.

Съществуват опасения, че смъртоносното заболяване може да увеличи риска от изчезване за австралийската фауна, голяма част от която е уникална за континента. Почти половината от видовете диви птици в Австралия и 83% от бозайниците ѝ не се срещат никъде другаде. Дивите птици, най-силно засегнати от щама H5, включват водоплаващи птици, брегови птици, морски птици и хищни птици. Засегнати са били и морски бозайници, като са регистрирани отделни случаи и при други животни, като котки, кози, алпаки и свине.

Официални лица преди това са заявили, че разследват дали заболяването е достигнало до Австралия чрез птици, мигриращи от субантарктическия регион. Учени съобщиха през юни, че щамът на птичия грип H5 е убил над 13 000 малки морски слона, след като е заразил размножителна колония на отдалечените острови Хърд и Макдоналд - една от външните територии на Австралия в субантарктическия регион.