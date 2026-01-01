До около месец се очаква да бъде одобрен Подробният устройствен план (ПУП) за участъка от Софийския околовръстен път между бул. „Братя Бъкстон“ и района преди кръстовището с бул. „Цар Борис III“. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след среща с представители на Столичната община и Агенция „Пътна инфраструктура“, посветена на завършването и модернизацията на околовръстния път.

Паралелно с това започва подготовката за отчуждаване на втория участък, чийто ПУП е одобрен още през 2023 г. По думите на министъра до около три месеца се очаква Министерският съвет да приеме постановление, което да даде начало на реалните отчуждителни процедури.

Шишков съобщи, че със Столичната община се подготвя споразумение, което вероятно ще бъде финализирано следващата седмица. В него ще бъдат разпределени ангажиментите по отчуждаването на имотите между държавата и общината, тъй като голяма част от трасето преминава през урбанизирана територия.

„90% от всички въпроси са решени към този момент. Вървим в правилна посока, нямаме напрежение, работим заедно“, заяви регионалният министър.

По думите му проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на тази година, да приключи около средата на следващата, а строителството да започне най-рано след това.

Министърът отправи критики към работата по проекта през последните три години, като заяви, че практически липсва напредък. „Преди три години това, което беше направено от нашия служебен кабинет, това намираме и сега. Почти няма никакъв напредък“, коментира той.

В отговор на въпрос Шишков посочи, че макар по принцип да не подкрепя инженеринга като подход за възлагане на обществени поръчки, в случая той е възможен заради сложността на проекта, който включва изграждането на тунел и мостови съоръжения.