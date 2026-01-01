50-годишен мъж загина на място, а 14-годишно момиче е с опасност за живота след тежка катастрофа край Мъглиж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 9 юли 2026 г. около 22.00 ч. по път I-6 на около 20 метра след кръстовището за град Мъглиж е настъпило пътнотранспортно произшествие. По първоначална информация са се ударили автомобил "Мерцедес", управляван от 35-годишен мъж, и "Пежо", управлявано от 50-годишен мъж.

На място е загинал 50-годишният водач. Пътуваща в колата му 14-годишна пътничка е настанена в болница в Стара Загора с опасност за живота.

35-годишният водач е тестван с технически средства за алкохол и наркотични вещества, отчетени са отрицателни резултати.

В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.