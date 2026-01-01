Около две трети от жителите на Европейския съюз (ЕС) са дишали въздух с опасни нива на озон по време на безпрецедентната гореща вълна през юни, предаде АФП.

Това е заключението на доклад на неправителствената организация "Глоубъл уитнес" (Global Witness), която предупреждава за рискове за здравето от този вид замърсяване, вариращи от астма до увреждане на белодробната тъкан. Замърсяването с озон се превръща в „невидима заплаха“ под влияние на високите температури, предупреди Флоси Бойд от организацията.

Според изследователите близо 300 милиона от 450-те милиона жители на ЕС са били изложени на опасни нива на озон по време на безпрецедентните юнски горещини. Това се случва в момент, когато горещите вълни се увеличават като пряк резултат от глобалното затопляне.

По-конкретно, около сто милиона деца и възрастни хора - най-уязвимите групи от здравна гледна точка, са вдишали озон в опасни концентрации. "Това показва как хората са принудени да живеят в опасни условия заради нашата зависимост от изкопаемите горива", казва Флоси Бойд.



Докладът, който не е публикуван в научно списание, се основава по-специално на данни, събрани в 162 станции за измерване на качеството на въздуха в целия ЕС. Фокусирайки се върху замърсяването с озон, докладът добавя нов елемент към оценката на въздействието върху здравето от горещата вълна през юни, който беше обявен за най-горещия, регистриран някога в Западна Европа.

Последиците за здравето не се ограничават до случаите на топлинен удар и дехидратация, които се наблюдават незабавно. Те могат да бъдат по-косвени и понякога да се проявяват като здравословни проблеми и смъртни случаи, които се регистрират едва след няколко дни.

Замърсяването на околната среда с озон, което трябва да се разграничава от озоновия слой, предпазващ атмосферата ни от слънчевите лъчи, е било свързано с 63 000 смъртни случая през 2023 г., според оценки на Европейската агенция за околната среда.



Човешките дейности не водят до прякото отделяне на озон. Вместо това той се синтезира чрез химични реакции във въздуха при високи температури и силна слънчева светлина, характерни за горещите вълни.

През последните години ЕС намали емисиите си на азотен диоксид, който участва в синтеза на озон, но организацията "Глоубъл уитнес" обвинява Съюза в липса на амбиция да направи същото и с метана.

Според доклада на организацията 298 милиона европейци или две трети от населението на Европа са били изложени на нива на озон, надвишаващи препоръките на ЕС. Други 72 милиона жители - приблизително един на всеки шестима, са дишали замърсен въздух с "особено опасна" концентрация на озон.

"Озонът е още един проблем, при положение че здравето вече е застрашено от влажността и високите температури. Замърсяването с него е още една причина да се избягва излизането навън по време на най-горещите часове, особено за физически упражнения", отбелязва британският климатолог Джеймс Уебър.