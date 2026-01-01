Разбиха склад в София, в който са открити 50 000 вейпа без бандерол, съобщи на брифинг директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Николай Пелтеков.

След полицейска операция от "Икономическа полиция" са извършили проверка и са достигнали до установяване на складовата база в село Яна. Намерени са над 80 кашона, съдържащи 50 000 вейпа.

Има задържан - български гражданин на 43 години. Той няма криминални прояви в структурите на МВР. Той е съсобственик на склада. Всички, които имат съпричастност към намерените акцизни стоки без бандерол, ще бъдат задържани.

По случая е започнато разследване.