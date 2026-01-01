Пожар избухна във фабрика за обувки в провинция Фуцзян, в Източен Китай, съобщиха днес местните власти и допълниха, че няколко души са останали блокирани вътре или са в неизвестност, предаде агенция Синхуа.

Пожарът е избухнал във фабриката в село Цзянтоу, община Чъндай, град Цзюцзян, в 12:04 ч. местно време, съобщи пожарната и спасителната служба на град Цюанчжоу.

Гасенето на пожара все още продължава, като на мястото на инцидента са в пристигнали множество пожарни коли и линейки. На репортерите на Синхуа бе съобщено, че спасителите все още не могат да влязат в засегнатата зона за по-нататъшни спасителни операции поради опасните условия.

Китайският президент Си Цзинпин даде важни указания след избухването на пожара, като призова за полагане на всички възможни усилия за провеждане на спасителни операции, установяване на причината за инцидента и строго наказание на отговорните лица, посочва Синхуа. Той заяви, че пожарът е довел до "тежки човешки загуби".



"Не трябва да се пестят усилия при спасителните операции и при подкрепата на семействата" на засегнатите, заяви Си Цзинпин, цитиран от Синхуа, като добави, че причината за пожара трябва да бъде бързо установена, за да се гарантира търсенето на отговорност.