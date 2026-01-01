Пожар избухна във фабрика за обувки в провинция Фуцзян, в Източен Китай, съобщиха днес местните власти и допълниха, че няколко души са останали блокирани вътре или са в неизвестност, предаде агенция Синхуа.
Пожарът е избухнал във фабриката в село Цзянтоу, община Чъндай, град Цзюцзян, в 12:04 ч. местно време, съобщи пожарната и спасителната служба на град Цюанчжоу.
Гасенето на пожара все още продължава, като на мястото на инцидента са в пристигнали множество пожарни коли и линейки. На репортерите на Синхуа бе съобщено, че спасителите все още не могат да влязат в засегнатата зона за по-нататъшни спасителни операции поради опасните условия.
A short while ago, a fire broke out at a shoe factory, trapping multiple people inside as emergency rescue teams rushed to the scene in Jinjiang, Quanzhou, Fujian Province, China. pic.twitter.com/pUIuedqrwJ— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 9, 2026
Китайският президент Си Цзинпин даде важни указания след избухването на пожара, като призова за полагане на всички възможни усилия за провеждане на спасителни операции, установяване на причината за инцидента и строго наказание на отговорните лица, посочва Синхуа. Той заяви, че пожарът е довел до "тежки човешки загуби".
"Не трябва да се пестят усилия при спасителните операции и при подкрепата на семействата" на засегнатите, заяви Си Цзинпин, цитиран от Синхуа, като добави, че причината за пожара трябва да бъде бързо установена, за да се гарантира търсенето на отговорност.