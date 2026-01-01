Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас в землището на село Козарево, община Тунджа, област Ямбол, съобщиха от Втора Тунджанска механизирана бригада.

Боеприпасът е бил 82-милиметрова силно корозирала осколочно-фугасна мина с взривател. Специализиран екип от 42-ри механизиран батальон е извършил разузнаване, транспортиране и унищожаване на боеприпаса.

Унищожиха невзривен боеприпас, открит край Казанлък

Под ръководството на капитан Иван Петров и при спазване на всички мерки за безопасност мината е била унищожена на учебен център „Победа“.

Военнослужещите са действали по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

На 3 юли специализиран екип от 3-ти механизиран батальон от състава на Трето бригадно командване унищожи ръчна граната тип „Бухалка”, открита по време на ремонт на сграда в Банско.