Специалисти по обезвреждане на невзривени бойни припаси от батальона за защита на силите, от състава на 2-ра механизирана бригада – Стара Загора, разузнаха, транспортираха и унищожиха днес, 19 май, силно корозирала осколочно-фугасна 82 мм мина без взривател. Боеприпасът е открит при извършване на изкопни дейности северно от град Казанлък.

Военни унищожиха снаряд в Стара Загора

Под ръководството на лейтенант Стоян Стоянов и при стриктно спазване на мерките за безопасност, боеприпасът е унищожен на учебен център „Люляк”.

Военнослужещите са действали по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.