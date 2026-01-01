Около 19:50 часа на 18 май в Районното управление – Пирдоп е постъпил сигнал за произведен изстрел пред хранителен магазин в село Челопеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.
На място незабавно са изпратени полицейски служители, които са установили и задържали извършителя за срок до 24 часа.
При проверката са иззети законно притежавани от него оръжия.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление от Наказателния кодекс.