Около 19:50 часа на 18 май в Районното управление – Пирдоп е постъпил сигнал за произведен изстрел пред хранителен магазин в село Челопеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

На място незабавно са изпратени полицейски служители, които са установили и задържали извършителя за срок до 24 часа.

При проверката са иззети законно притежавани от него оръжия.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление от Наказателния кодекс.