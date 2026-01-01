Една от най-ярките и значими фигури в историята на европейското и световно кино - италианският актьор Франко Неро ще бъде специален гост на XIII-то издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа“.

Легендарният Джанго от едноименния филм на Серджо Корбучи ще открие киносъбитието в Стара Загора на 30 май. Франко Неро ще получи и голямата награда „Златната липа“ за цялостен принос в киното, съобщиха от Общината.

Италианската филмова икона ще засади липа и ще открие звезда с името си в Алеята на славата в Стара Загора, нареждайки се сред големите имена на българското и европейско кино, отличени през годините от фестивала „Златната липа“.

С присъствието си емблематичният италиански актьор превръща тазгодишното издание на фестивала в събитие с изключителен престиж. Франко Неро, чието име е тясно свързано със златната ера на европейското кино, има повече от 200 роли в кариерата си, продължаваща над шест десетилетия.

Световната известност на актьора идва през 1966 г. с легендарната му роля в култовия филм „Джанго“ на Серджо Корбучи. Образът на мълчаливия стрелец, изигран от Франко Неро, се превръща в един от най-разпознаваемите персонажи в историята на киното и го утвърждава като международна звезда.

След този успех следват участия в редица значими продукции, сред които „Библията“ на Джон Хюстън и „Камелот“ за който получава номинация за „Златен глобус“. Франко Неро участва и в някои от скорошните холивудски заглавия като „Джанго без окови“ и „Джон Уик 2“.

В своята богата кариера Франко Неро работи с някои от най-големите имена в световното кино, сред които личат имената на Джон Хюстън, Луис Бунюел, Райнер Вернер Фасбиндер, Куентин Тарантино и др. Той е кавалер на Ордена за заслуги към Италианската република и носител на звезда на Алеята на славата в Холивуд.

На снимачната площадка на филма „Камелот“ Франко Неро среща любовта на своя живот - британската актриса Ванеса Редгрейв.



В рамките на МФФ „Златната липа“ 2026 Франко Неро ще представи и романтичната драма „Щастливи дни“, в която изпълнява една от водещите роли. Филмът е включен в специалната селекция на фестивала.

XIII-то издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа“ ще се проведе от 30 май до 3 юни в Стара Загора. Програмата включва общо 50 заглавия - специален подбор от български и чуждестранни продукции. Благодарение на подкрепата на Община Стара Загора входът за всички прожекции е напълно свободен.