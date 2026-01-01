Пакистан е предоставил на САЩ преработено предложение от Иран за прекратяване на конфликта в Близкия изток, съобщи пакистански източник пред Ройтерс, докато мирните преговори изглежда остават в застой.

"Нямаме много време", каза източникът, запитан дали ще отнеме време да се преодолеят различията, добавяйки, че и двете страни "продължават да променят условията си".

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи потвърди, че вижданията на Техеран са били "предадени на американската страна чрез посредника Пакистан".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви миналата седмица, че примирието с Иран, постигнато в началото на април, е "на изкуствено дишане", след като отговорът на Техеран на американското предложение за прекратяване на войната ясно показа, че двете страни все още са далеч една от друга по редица въпроси.

Иран отговори на американското предложение за край на войната

Червените линии, които бавят преговорите между двете страни, включват ядрените амбиции на Иран и контрола му над Ормузкия проток, където страната е спряла корабния трафик. През протока обичайно преминава една пета от световния петрол и втечнен природен газ, припомня Ройтерс.

Техеран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на САЩ Израел се сражава с подкрепяните от Иран бойци от "Хизбула". Ислямската република изключи обсъждането на ядрената си програма преди "постоянното прекратяване на военните действия".

Техеран иска и компенсация за военни щети, прекратяване на морската блокада на САЩ, гаранции, че няма да има нови атаки, както и възобновяване на продажбата на ирански петрол.

Багаи заяви, че Иран е подготвен за всички сценарии.

"Що се отнася до техните заплахи, бъдете сигурни, че ние сме напълно наясно как да реагираме адекватно дори на най-малката грешка от страна на противника", заяви той на седмична пресконференция, излъчена по телевизията.