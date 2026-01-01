Победата на българската представителка на Евровизия 2026 може да се счита за обективна, тъй като певицата изпълни най-силната песен сред останалите участници, каза продуцентът Йосиф Пригожин пред ТАСС.

„Не следя Евровизия: конкурсът падна в моите очи. Но по един или друг начин попадам на видеоклипове с изпълненията на участниците онлайн. Знаете ли, победата на българите определено е заслужена, както и второто място на Израел. Това са хитови песни. И ако говорим за музикален конкурс, за мен тези първи две места са обективни“, каза Пригожин.

В обобщение продуцентът отбеляза, че този път не политиката, а музиката спечели Евровизия. „Но политиката също присъстваше в юбилейния конкурс, тъй като пет държави се оттеглиха от участието си напълно поради допускането на израелски представител“, посочи той.

70-ият юбилеен конкурс за песен на Евровизия завърши на 17 май в Австрия с победата на българската певица Дара, припомни ТАСС. Нейната песен „Бангаранга“ събра 516 точки, със 173 точки повече от втория ѝ представител Израел. Румъния се класира на трето място.