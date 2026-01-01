Доброволци от село Средногорци и полиция издирват изчезнал мъж от селото, който е в неизвестност от вечерта на 15 май, съобщиха от кметството.

Изчезналият жител на Средногорци е Силви Тахиров, на 56 години. Всеки, който има информация за неговото местоположение или го е срещал, може да се обади в кметството в Средногорци, каза кметът Светлан Младенов.

Мъжът е в неизвестност, след като е излязъл от дома си около 2:00 часа след полунощ снощи, уточниха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Издирването започва от Средногорци, след което ще продължи и в местности в околностите на селото.