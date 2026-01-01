Украински морски дрон, изпълняващ мисия в Черно море, е излязъл от контрол в резултат действията на руските сили електронна война и се е отклонил към румънското крайбрежие, обявиха украинските военноморски сили, цитирани от Ройтерс.

Украйна е предупредила румънските власти за инцидента.

Румъния отцепи района на пристанище Констанца след експлозия на дрон (ВИДЕО)

Румънската телевизия Диджи 24 съобщи по-рано днес, че морски дрон е експлодирал край пристанището в град Констанца, Югоизточна Румъния.

От Министерството на националната отбрана на Румъния, цитирани от телевизията, заявиха, че избухналият дрон е „от типа, използван във войната в Украйна“ и се е самодетонирал към 10:30 ч. местно (и българско време), като не е причинил жертви. В изявлението на министерството се уточнява, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море.