Румънските военноморски сили детонираха противопехотна мина, изхвърлена днес на черноморския бряг на страната, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Министерството заяви, че мината е руска, тип YaRM. Тя е открита на плаж между населените места Вама веке и Дой май. Институцията не уточни възрастта на мината.

Румъния, България и Турция създадоха съвместна работна група за обезвреждане на плаващи мини в Черно море.

Румънски войници са неутрализирали девет от общо 156 дрейфуващи мини, които са били открити и унищожени в Черно море от началото на войната в Украйна преди четири години, заявиха румънските военноморски сили.

След началото на руската инвазия през 2022 г. както Русия, така и Украйна поставят морски мини за защита на пристанища и крайбрежни райони. Част от тях се откъсват от котвените си системи поради бури, течения или повреди и започват да дрейфуват свободно из Черно море.

Има ли риск за българското Черноморие?

Рискът не е нулев, защото морските течения могат да пренасят дрейфуващи обекти по цялото западно Черноморие. Въпреки това българските Военноморски сили поддържат постоянно наблюдение и до момента подобни находки остават редки. Повечето открити мини се засичат и обезвреждат преди да достигнат плажните ивици.