Морска мина е била забелязана днес на плажа пред учебния полигон Капу Мидия на брега на Черно море, съобщават от Министерството на националната отбрана на Румъния, предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

„Периметърът е обезопасен с подкрепата на полицейския инспекторат на окръг Констанца и е приложена оперативната процедура, специфична за тази ситуация. Екип от специалисти по обезвреждане на взривни вещества от 39-ти водолазен център работи по идентифицирането и неутрализирането на откритата мина“, става ясно от разпространената от ведомството информация.

Преди два дни в същия район бяха забелязани останки от дрон, които по-късно бяха детонирани.

Полигонът Капу Мидия е разположен на брега на Черно море на 30 км северно от град Констанца. На него се обучават артилеристите и зенитно-ракетните войски на румънската армия. През 2024 г. на полигона беше тествана батарея ракети земя-въздух "Пейтриът".