Два петролни танкера горят след експлозии, избухнали, докато плавателните съдове са се опитвали да преминат по южния маршрут през Ормузкия проток, съобщи днес в изявление Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран от Ройтерс. В съобщението се посочва още, че водният път ще остане затворен, докато продължават американските военни действия в региона.

В отделно изявление КГИР заяви, че е атакувал американски военни съоръжения в Бахрейн, включително радар и система за противовъздушна отбрана в Мухарак.

Иранската Революционна гвардия допълни, че система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в Рифа е била поразена едновременно с ракета и дронове.

По данни на Техеран са били атакувани също американски радарни, сателитни и комуникационни съоръжения във военновъздушната база "Ахмад ал Джабер" в Кувейт

Междувременно рано тази сутрин Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи в социалната мрежа Екс, че е приключило поредната серия удари срещу Иран. В изявлението се уточнява, че са били поразени командни центрове на иранската армия, военноморски съоръжения, обекти за изстрелване на ракети и дронове, както и системи за противовъздушна отбрана.