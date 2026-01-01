Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) провежда заседание като една от точките в дневния ред е Проект на решение за откриване на процедури за избор на административни ръководители в органи на съдебната власт, внесена от Комисията по атестирането и конкурсите.

На заседанието, насрочено от председателстващата Съдийската колегия на ВСС Галина Захарова, магистратите следва да обсъдят нарушенията на разумния срок за разглеждане на делата, наказателните производства срещу съдии и изменения в методиката за случайното разпределение на делата.

Проектите на решения, свързани с дисциплинарната дейност и взаимодействието с Инспектората към ВСС (ИВСС), които членовете на Съдийската колегия следва да обсъдят, са: Проект на решение по Заповед № 484/25.06.2026 г. на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание "забележка" на Диана Симеонова Стателова – съдия в Районен съд – Панагюрище.; Проект на решение по Заповед № 483/25.06.2026 г. на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание "забележка" на Емилиян Благов Венчев – административен ръководител – председател на Районен съд – Панагюрище.; Проект на решение по Заповед № 226/28.05.2026 г. на административния ръководител на Районен съд – Асеновград, с която на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ е обърнато внимание на Стефка Томова Пашова – съдия в Районен съд – Асеновград.; Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2025 г. – 31.03.2026 г., както и информация за образуваните наказателни производства срещу съдии към м. юни 2026 г.

По отношение на атестирането и конкурсите, магистратите следва да разгледат избирателен списък на действащите съдии по реда на чл. 29д, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и избирателни списъци за всяка избирателна секция, както и Проект на решение по заявление от Миглена Илиева Площакова за освобождаване от длъжността "заместник на административния ръководител – заместник-председател" на Окръжен съд – Пловдив и предложение за назначаване на Симеон Георгиев Захариев на същата длъжност.

Членовете на Съдийската колегия ще обсъдят и Проект на решение относно писмо от Любка Петрова – съдия във Върховния административен съд, относно конкурсна процедура за повишаване в длъжност "съдия" в административен съд, а също и Проект на решение за откриване на процедури за избор на административни ръководители в органи на съдебната власт.

В дневния ред са заложени още Проект на решение за отлагане определянето на дата за провеждане на избор на административен ръководител – председател на Военен съд – Сливен, Проект на решение по предложение на председателя на Окръжен съд – Ловеч за поощряване на Мая Йосифова Кирчева – съдия в Районен съд – Луковит, с отличие "личен почетен знак първа степен – златен", както и парична награда.

Проект на решение по предложение на изпълняващия функциите председател на Окръжен съд – Пловдив за поощряване на съдии на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ.

Проект на решение по предложение на председателя на Софийския районен съд за повишаване на Емилиан Любенов Лаков – съдия в Софийския районен съд, с ранг "съдия в АС", на място в по-горен ранг "съдия във ВКС и ВАС", Проект на решение за повишаване на Виделина Стоянова Куршумова-Стойчева – съдия в Окръжен съд – Пловдив, с ранг "съдия в АС", на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС", Проект на решение за повишаване на Николинка Лазарова Крумова – съдия в Районен съд – Козлодуй, с ранг "съдия в АС", на място в по-горен ранг "съдия във ВКС и ВАС" също са в дневния ред.

Заложени са още предложение за изменение и допълнение на Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата, доклад за реформата на съдебната карта в Република Гърция, Проект на решение за приемане на доклад от Вергиния Мичева-Русева (Софийски градски съд) и Борис Динев (Окръжен съд – Враца), членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, за участието им в 105-ата редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в Пафос, Кипър, на 27–28 април 2026 г.