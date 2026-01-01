Министърът на правосъдието Николай Найденов призовава действащият Висш съдебен съвет (ВСС) с отдавна изтекъл мандат да спре с извършването на кадрови промени, включително със закриването и откриването на нови щатни бройки в съдилищата, съобщиха от пресцентъра на правосъдното ведомство.

Становището е изпратено до представляващия ВСС Боян Магдалинчев. Поводът са кадрови точки за утрешното заседание на Пленума на ВСС, като две от тях са допълнителни. По същото време в парламента започва второто четене на промените в Закона за съдебната власт, които изрично изключват от правомощията на ВСС с изтекъл мандат извършването на подобни кадрови промени. Мандатът на настоящия съвет изтече през октомври 2022 г., припомня министерството.

Промените в Закона за съдебната власт предвиждат настоящият ВСС да отложи за следващия съвет приемането на решения, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система и нейната независимост или пък имат траен кадрови или организационен ефект. ВСС няма да може да назначава, повишава и премества магистрати, с изключение на случаите, когато трябва да бъдат назначавани младши съдии, прокурори и следователи, както и при възстановяване или връщане на длъжност, напомня министърът на правосъдието.

„Приемането на прибързани решения ще представлява действия на Пленума на ВСС, демонстриращи грубо незачитане на волята на Народното събрание. Всяко кадрово решение в този преходен период би генерирало обществено недоверие“, предупреждава министър Найденов. И призовава Пленума на съвета допълнителните кадрови точки да бъдат оттеглени.

По-рано днес в интервю за предаването „Лице в лице“ по бТВ министърът каза, че ще представи пред ВСС постъпили при него писма от административни ръководители на съдилища срещу кадровите решения на Съдийската колегия. Министър Найденов отбеляза, че се очаква до средата на октомври да бъде избран нов състав на ВСС и Инспектората към ВСС, а през февруари 2027 г. нов главен прокурор. Той също така посочи, че се предвижда новият ВСС да направи атестация на всички назначени през последните три години ръководители в съдебната система.