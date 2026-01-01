Анди Бърнам
Анди Бърнам / БТА

Анди Бърнам официално беше назначен за министър-председател на Великобритания от крал Чарлз III, след като Киър Стармър подаде оставката си.

Лидерът на Лейбъристката партия беше поканен на аудиенция в Бъкингамския дворец, където получи мандат да състави ново правителство. След церемонията той се отправи към „Даунинг стрийт“ 10, където ще произнесе първото си обръщение към нацията като премиер.

Още в първия си ден на поста Бърнам е изправен пред едно от най-важните решения – състава на новия кабинет. Очакванията са назначенията да покажат дали новият лидер ще успее да запази единството в Лейбъристката партия или ще задълбочи вътрешните ѝ разделения.

Лявото крило на партията продължава да настоява Ед Милибанд да бъде назначен за финансов министър, въпреки резервите на представители на бизнеса и на по-умерените лейбъристи. Спекулациите, че Шабана Махмуд може да поеме този пост, засега успокояват финансовите пазари, но неочаквани назначения биха могли да предизвикат негативна реакция.

Неясна остава и политическата съдба на някои от най-влиятелните фигури в досегашното правителство, сред които Анджела Рейнър, Уес Стрийтинг и Ивет Купър.

Първите промени вече започнаха. Министърът на затворите лорд Тимпсън обяви, че напуска поста си заедно със Стармър.

Прощаването на Стармър

Преди да напусне „Даунинг стрийт“ 10, Киър Стармър използва последното си обръщение като министър-председател, за да защити управлението си, въпреки че се оттегля едва две години след убедителната изборна победа на Лейбъристката партия.

„Работата ми е свършена“, заяви той, като подчерта, че Великобритания е „по-силна“ след неговия мандат. Стармър увери, че Анди Бърнам ще има неговата „пълна подкрепа“.

„Отивам си с доброта, с усмивка и с гордост от всичко, което постигнахме“, каза той, като благодари на съпругата си Виктория и на семейството си.

За последната му реч пред „Даунинг стрийт“ 10 се събраха членове на кабинета и близки съратници, сред които Дейвид Лами, Рейчъл Рийвс и кметът на Лондон Садик Хан.

Какво следва?

В деня на официалното си назначаване Анди Бърнам даде знак, че реформата в системата за социални грижи ще бъде сред основните приоритети на новото правителство. Той сподели, че баща му, който страда от болестта на Алцхаймер, вече не осъзнава, че синът му става министър-председател.

Новият премиер също така намекна за възможно по-ранно прекратяване на замразяването на праговете за облагане с данък върху доходите, без засега да представи конкретен план за финансиране.

Бърнам ще бъде и първият католик начело на британското правителство от близо пет века – символичен момент в политическата история на страната.

Междувременно полицията наложи ограничения за използването на високоговорители в района на „Даунинг стрийт“, след като протестиращи се събраха по време на прощалната реч на Киър Стармър.

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Daily Mail
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