Анди Бърнам официално беше назначен за министър-председател на Великобритания от крал Чарлз III, след като Киър Стармър подаде оставката си.
Andy Burnham officially becomes UK Prime Minister as King Charles III invites him to form a government, and Burnham accepts the invitation pic.twitter.com/APWCoFkrEg— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) July 20, 2026
Лидерът на Лейбъристката партия беше поканен на аудиенция в Бъкингамския дворец, където получи мандат да състави ново правителство. След церемонията той се отправи към „Даунинг стрийт“ 10, където ще произнесе първото си обръщение към нацията като премиер.
Andy Burnham arrives at Buckingham Palace where King Charles will instruct him to form a government - making him the new UK prime minister— BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 20, 2026
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Още в първия си ден на поста Бърнам е изправен пред едно от най-важните решения – състава на новия кабинет. Очакванията са назначенията да покажат дали новият лидер ще успее да запази единството в Лейбъристката партия или ще задълбочи вътрешните ѝ разделения.
King Charles has appointed Andy Burnham as Prime Minister today at Buckingham Palace pic.twitter.com/4o4Y18FlzW— Anything Royal or Military (@AnythingRorM) July 20, 2026
Лявото крило на партията продължава да настоява Ед Милибанд да бъде назначен за финансов министър, въпреки резервите на представители на бизнеса и на по-умерените лейбъристи. Спекулациите, че Шабана Махмуд може да поеме този пост, засега успокояват финансовите пазари, но неочаквани назначения биха могли да предизвикат негативна реакция.
Burnham begins! New PM is officially installed by the King after Starmer bows out... and must now appoint Cabinet without sparking Labour civil war https://t.co/cerC5ATKvj— Daily Mail (@DailyMail) July 20, 2026
Неясна остава и политическата съдба на някои от най-влиятелните фигури в досегашното правителство, сред които Анджела Рейнър, Уес Стрийтинг и Ивет Купър.
Първите промени вече започнаха. Министърът на затворите лорд Тимпсън обяви, че напуска поста си заедно със Стармър.
Прощаването на Стармър
Преди да напусне „Даунинг стрийт“ 10, Киър Стармър използва последното си обръщение като министър-председател, за да защити управлението си, въпреки че се оттегля едва две години след убедителната изборна победа на Лейбъристката партия.
„Работата ми е свършена“, заяви той, като подчерта, че Великобритания е „по-силна“ след неговия мандат. Стармър увери, че Анди Бърнам ще има неговата „пълна подкрепа“.
„Отивам си с доброта, с усмивка и с гордост от всичко, което постигнахме“, каза той, като благодари на съпругата си Виктория и на семейството си.
За последната му реч пред „Даунинг стрийт“ 10 се събраха членове на кабинета и близки съратници, сред които Дейвид Лами, Рейчъл Рийвс и кметът на Лондон Садик Хан.
KEIR STARMER’S FINAL ADDRESS TO THE NATION— Mossad Commentary (@MOSSADil) July 20, 2026
Outgoing Prime Minister Keir Starmer delivers his final speech outside 10 Downing Street before formally leaving office.
Starmer is now heading to Buckingham Palace to tender his resignation to King Charles III, clearing the way for… pic.twitter.com/Vrg60jStzy
Какво следва?
В деня на официалното си назначаване Анди Бърнам даде знак, че реформата в системата за социални грижи ще бъде сред основните приоритети на новото правителство. Той сподели, че баща му, който страда от болестта на Алцхаймер, вече не осъзнава, че синът му става министър-председател.
Новият премиер също така намекна за възможно по-ранно прекратяване на замразяването на праговете за облагане с данък върху доходите, без засега да представи конкретен план за финансиране.
Andy Burnham is officially appointed as Prime Minister and First Lord of the Treasury— Chloe Chaplain (@ChaplainChloe) July 20, 2026
He will now head to Downing Street where he will make a short speech - then the real work begins as he assembles his new government
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Бърнам ще бъде и първият католик начело на британското правителство от близо пет века – символичен момент в политическата история на страната.
Междувременно полицията наложи ограничения за използването на високоговорители в района на „Даунинг стрийт“, след като протестиращи се събраха по време на прощалната реч на Киър Стармър.