Поддържаме предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия, то все още се обсъжда и няма да навлизаме в подробности, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с продължаващите от 9 юни преговори, предава кор. на БТА Николай Желязков

Очакваме нашето предложение да бъде одобрено, добави говорителят. Знаем, че постигането на единодушие не е лесно. Досега приехме 20 решения за разширяване на санкциите и продължаваме работата за следващото решение в тази посока, допълни той.

Попитан дали ЕК възприема причините, изложени от Гърция с искане да отпадне предложената забрана на превоза на руски втечнен газ за страни извън ЕС, говорителят посочи, че вече е в сила решението за спиране на търговията с втечнен газ от Русия от следващата година. Както БТА съобщи, Гърция се противопоставя на част от предложението на ЕК с обяснението, че така би пострадала гръцка фирма, собственик на танкери за пренос на втечнен газ.